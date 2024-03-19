Замена иностранных водительских удостоверений станет обязательной

С 1 апреля 2024 года вступит в силу ряд ограничений для получения водительских удостоверений. Иностранными правами больше пользоваться не получится, если прошел год с момента их получения.

Иностранные национальные и международные водительские удостоверения признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года с даты получения. Это касается иностранцев, лиц без гражданства или имеющих вид на жительство, а также граждан РФ. Исключение делается только для водительских прав Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Выдача российских удостоверений на основании украинских прав гражданам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также гражданам России, приобретших гражданство РФ в статусе гражданина Украины будет осуществляться без экзаменов до 1 января 2026 года. Впрочем, права без экзаменов не выдадут, если водитель водил машину пьяным.

Для получения российских прав на основании иностранных категорий «М», «А», «В» и подкатегорий «А1», «В1» потребуется сдавать только теоретический экзамен. Для категорий «С», «D», «СЕ», «DЕ» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е», «D1Е» необходимо будет предоставить документ о прохождении профессионального обучения, а также сдать теоретический и практический экзамены.

Получить права в упрощенном порядке, без экзаменов, можно, если иностранное удостоверение было выдано до 1 апреля 2024 года и срок его действия еще не истек:

— гражданам РФ, въехавшим в Российскую Федерацию до 1 апреля 2024 года;

— лицам, являющимся (являвшимися) иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые получили вид на жительство или приобрели гражданство Российской Федерации до 1 апреля 2024 года.

Упрощенный порядок применяется до 1 апреля 2025 года.

Кроме этого, изменены требования на право управления транспортными средствами категории «D» и «СЕ». Так, категорию «D» дадут только водителям, имеющим категории «B» или «С» или подкатегории «С1» или «D1» в течение не менее двенадцати месяцев.

При наличии права категории «СЕ» и имеющихся открытых в течение не менее 12 месяцев категорий «В» или «D», будет выданы категории «ВЕ» или «DE» соответственно. Категория «DE» предоставит право на управление транспортными средствами категории «ВЕ».