В СевГУ изучают «постковидный синдром»

Коронавирус вызывает депрессию, даже если человек болел им давно. К такому выводу пришла доцент кафедры «Психология» СевГУ Ирина Султанова протестировав достаточное количество переболевших.

Чтобы понять, действительно ли covid-19 вызывает депрессию, она провела серию опросов. Каждый участник проходил тестирования по разным методикам. Это помогало сделать более полный анализ, а также выделить влияние перенесенного заболевания среди прочих факторов. Респонденты были подобраны поровну: болевшие и не болевшие коронавирусом.

У значительного числа перенесших covid-19 выражены симптомы невротической депрессии, астении, а также вегетативные нарушения, которые проявляются в преобладании грустного настроения, упадке сил, повышенной утомляемости, раздражительности, снижении активности, соматических и вегетативных нарушениях.

35% респондентов, не переболевших covid-19, чувствуют себя более энергичными и подвижными, инициативными и предприимчивыми, в то время как среди перенесших covid-19 таких отмечается всего 17,5%. О проявлениях усталости, пассивности, апатичности сообщили 30% респондентов, перенесших covid-19, и в полтора раза меньше тех, кто не болел.

«Во время протекания covid-19 многие люди чувствовали беспомощность, в связи с тем, что данное заболевание новое и до конца неизученное. По-видимому, после выздоровления чувство беспомощности сохраняется еще на некоторое время», — пояснила И.Султанова.

Она говорит, что исследований, посвященных эмоциональному состоянию после коронавируса, совсем мало. А ведь их результаты можно использовать «для дальнейшей разработки программ коррекции выявленных нарушений».