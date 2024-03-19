В художественной галерее проходит выставка «Десять»

«Десять» — так называется художественная выставка из 10 картин, написанных московскими художниками специально для Севастополя и переданных в дар городу в канун 10-летия Русской весны.

Накануне открытия экспозиции в Российской государственной художественной галерее на ул.Портовой, 17, в аудитории «Точка кипения» Севастопольского госуниверситета прошла встреча с графиком, живописцем, педагогом, профессором, вице-президентом Российской академии художеств, ректором Московского государственного академического института им.Сурикова Анатолием Любавиным со студентами Института развития города СевГУ.

Мэтр сразу предложил провести беседу об искусстве в свободном формате. С собой он принес дорожный альбом, ручку и пузырек чернил для ежедневных зарисовок. Их демонстрацией и завершилась полуторачасовая беседа.

Конкретной темы разговора А.Любавин не обозначил, предложив «пройтись» по направлениям культуры в целом и в общем, с широким охватом тем искусства от Сурикова, Серова и Малевича, а также полемики о соцреализме и кубизме до восхваления творчества кинорежиссера Никиты Михалкова. Разговор перетекал от темы к теме, без длительных остановок на каждой и с явными комплиментарными оттенками.

Впрочем, как выяснилось в процессе, причина нынешнего посещения А.Любавиным Севастополя — все же открытие в Российской государственной художественной галерее выставки «Десять», состоящей из десятка полотен, созданных к 10-летию Русской весны. Среди авторов — студенты и аспиранты-суриковцы, представители российских художественных династий.

— Студенты делали полевые исследования, а мастера переводили это пространство смыслов на классический язык, — рассказала искусствовед Виктория Данилюк. По ее словам, представленные на выставке образы можно охарактеризовать как совокупность не очевидных связей. Идея состояло в том, чтобы найти пространство пересечений Севастополя, Крыма и российской столицы. Таковое сам А.Любавин уловил, например, создавая картину «Крымский мост» на Крымской набережной в Москве. Остальные художники, тоже не выезжая за МКАД, обнаружили те или иные перекликающиеся с Крымом мотивы.

— Кто-то взял особняк, где Грибоедов писал «Горе от ума», тоже связь с Крымом очевидна — поэма «Горе от ума связывает нас в одно целое», кто-то написал Вдовий дом на Красной Пресне, кто то связал Марфино с Львом Толстым, который отдыхал в Гаспре. Кто-то взял московские пейзажи, которые так или иначе перекликаются с Крымом. Для меня было одно целое: девушки на Крымской набережной, красная лошадка, девушка с подносом с подарками на набережной, как родное пространство. Можно выйти на эту набережную, погулять с лошадкой и угостить каких-то гостей. Родная встреча, единая семья! — не очень внятно попытался объяснить идею выставки «Десять» А.Любавин.

— Эта выставка интересна тем, что она — своего рода акт высказывания о современном искусстве, построенном на хорошей академической школе русской живописи, — поддержал разговор директор галереи Виталий Зотов.

Интересно, что никто из присутствующих на встрече студентов понятия не имел о существовании в Севастополе Российской государственной художественной галереи, считая, что речь идет о «зависшем» в капремонте Художественном музее им.Крошицкого. Для них стали настоящими откровениями и нынешний временный адрес галереи — Портовая, 17, и что стационарно в перспективе галерея разместится в новопостроенном здании культурного кластера на мысе Хрустальном.

Пока же В.Зотов пояснил, что реалистичные картины выставки «Десять» созданы по предложению севастопольской галереи, с единственным условием — все они должны быть одного размера: 130 на 130 см.

Выставка работает ежедневно с 10.00 до 20.00 до 21 апреля. Затем «Десять» планируют перевести на рельсы передвижничества и повозить по Крыму, с перспективой пополнения ими фонда галереи.