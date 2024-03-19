Сотни пар хотят сыграть свадьбы на выставке «Россия»

Первый Всероссийский свадебный фестиваль проведут на ВДНХ в Москве с 12 по 19 мая.

«Мы проведем первый Всероссийский свадебный фестиваль. Только в первый день фестиваля на выставке поженятся более 100 пар из всех регионов. Так мы покажем богатство и единение культур народов нашей большой страны», — сообщила заместитель генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Анастасия Звягина.

По ее словам, выставка — популярное романтическое место. Здесь уже сыграли свадьбы 56 пар, и заявки от желающих создать семью на выставке «Россия» продолжают поступать.

Дата начала фестиваля 12 мая выбрана не случайно. По народным приметам, кто на Красной горке женится, вовек не разведется. А вот в приметы, что в високосный год лучше брак не заключать, а май — совсем не лучший месяц для свадьбы, молодожены, вероятно, не верят. Ведь настоящие чувства способны победить любые суеверия.

В дни свадебного фестиваля, помимо церемоний бракосочетания, на выставке запланированы лекции и мастер-классы.

Напомним, что в день Севастополя на выставке «Россия», это был понедельник, 8 января, флотскую свадьбу там сыграли севастопольцы Денис Варварин и Виктория Руга. Жених — офицер в четвертом поколении. Невеста — дочь офицера, она работает в парке «Патриот». Свой союз молодые люди скрепили морским узлом и ударами в корабельный колокол.

А во время всероссийского форума «Родные – Любимые» 23 января, президент РФ Владимир Путин дал старт Году семьи. На выставке «Россия» в этот день торжественно зажгли семейный очаг «Сердце России». Дальше в лампадках этот огонь — символ семьи, любви и верности распространился по муниципалитетам, городам и селам, ЗАГСам и дворцам бракосочетания.