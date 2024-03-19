Предлагают запретить детям ездить на электросамокатах

В России в прошлом году количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло в два раза по сравнению с 2022 годом. Что с этим делать, решала рабочая группа стратегической программы «Страна для детей» Общественного совета при омбудсмене по правам ребенка.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за девять месяцев 2023 года в РФ зарегистрировано 2640 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. По сравнению с данными предыдущего года, число ДТП увеличилось в два раза, погиб 31 человек, получили те или иные повреждения 2720, включая 919 детей и подростков в возрасте до 16 лет, сообщили в пресс-центре Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

По словам руководителя программы «Страна для детей» Урвана Парфентьева, в отличие от скутера при использовании СИМ отсутствует какая-либо защита водителя, также слабо развита тормозная система. Основной причиной ДТП с участием СИМ — высокая скорость таких устройств — она может достигать 40 км/ч.

Заместитель директора «Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям» Денис Губенко рассказал, что их волонтеры проводят занятия для студентов и школьников по соблюдению ПДД при управлении СИМ, распространяют учебные материалы, памятки и видеоуроки.

В свою очередь, директор Ассоциации операторов шеринговых средств микромобильности Ксения Эрдман предложила радикальные меры: увеличить возраст допуска детей к СИМ.

— С 14 лет ребенок получает возможность управлять электросамокатом. По моему мнению, это неправильно. Если мы говорим про кикшеринг операторов, у них есть ограничения по возрасту, которые разными путями обходятся. Одна из целевых групп, которая должна быть в фокусе нашего внимания — это родители, которым мы должны объяснить, что электросамокат — опасное транспортное средство, — считает К.Эрдман.