По госпрограмме социально-экономического развития на полуострове реализовано 629 проектов

В Крыму и Севастополе с 2015 года в рамках госпрограммы социально-экономического развития реализовано 629 проектов. А участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) стали 1,5 тысячи компаний, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Благодаря эффективной работе на федеральном и региональном уровнях нам удалось снять основные инфраструктурные ограничения и обеспечить рост показателей социально-экономического развития Крымского региона темпами, опережающими среднероссийские. Так, в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя мы реализовали 629 проектов», — сказал М.Хуснуллин.

В рамках госпрограммы в Крыму и Севастополе с 2015 года ввели в эксплуатацию 49 поликлиник, ФАПов и модульных амбулаторий, 10 школ, 54 детских сада, четыре объекта в составе лагеря Международного детского центра «Артек», восемь спортивных объектов, 89 объектов культуры и культурного наследия, 226 км построенных и реконструированных инженерных сетей.

Как сообщил М.Хуснуллин, на начало этого года участниками СЭЗ в Крыму и Севастополе являются 1,5 тысяч компаний и предприятий, 90% из которых относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. В настоящее время они реализуют 1640 инвестиционных проектов в различных сферах. На их реализацию направлено более 370 млрд рублей частных инвестиций. В эксплуатацию введено более шести тысяч объектов инфраструктуры.

Также было создано и реконструировано более 870 км дорог, на 66 км увеличена протяженность железнодорожных путей. На 415 км увеличили протяженность сетей водоснабжения и водоотведения, на 1,2 тысячи км — газоснабжения, на 1,6 тысяч км — электроснабжения.