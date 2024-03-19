Пансионат «Лазурный берег» в Алуште продают с молотка

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым выставило на продажу национализированный пансионат «Лазурный берег» на побережье Черного моря в Алуште за 881 млн рублей.

Документация опубликована на сайте торгов. Аукцион назначен на 18 апреля, сообщает ТАСС. Ранее пансионат принадлежал украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

Рекреационный комплекс пансионат «Лазурный берег» с прилегающими объектами, который указан в документах продажи как объект незавершенного строительства на улице Головкинского в селе Лазурное, выставлен на продажу вместе земельным участком площадью почти в 5,9 га. Лот включает 52 сооружения, среди которых спальный корпус на 300 мест, административный приемный корпус, клуб-столовая, закрытый плавательный бассейн и летний кинотеатр.

Национализация

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября 2022 года приняли закон о возможности признания собственностью республики имущества недружественных иностранных государств и их граждан. Изменения затронули земельные участки и другие объекты движимого и недвижимого имущества, которые на 24 февраля принадлежали указанным лицам.

Национализированное имущество решено реализовать на аукционах.