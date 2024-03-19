На камеры попались 1,3 миллиона нарушителей ПДД

В Севастополе в 2023 году камеры на дорогах зафиксировали 1,3 млн нарушений Правил дорожного движения. Почти все штрафы по ним оплачены.

«В 2023 году в отношении собственников (владельцев) транспортных средств вынесено 1 305 930 постановлений по делам об административных правонарушениях, из которых по состоянию на 06.03.2024 года исполнено 1 259 755. Текущая взыскиваемость составляет 96,5%», — говорится в ответе УМВД России по Севастополю на запрос «Севастопольской газеты» о результативности средств видеофиксации.

Но часть постановлений была отменена. Например, камеры зафиксировали почти 1,5 тысяч нарушений в отношении автомобилей экстренных служб, которые спешили на помощь людям. Выезжая на срочный вызов, «скорые», пожарные да и сами полицейские могут превысить скорость, и это абсолютно законно. Но камеры-то фиксируют нарушения в автоматическом режиме...

«Наибольшее количество — 1 494, отменено в связи с их вынесением в автоматическом режиме по нарушениям, допущенным транспортными средствами МЧС, скорой медицинской помощи, Росгвардии», — сообщает УМВД.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю, эти постановления обжалуют во внесудебном порядке, достаточно предоставить документы с информацией о времени вызова и маршруте.

Еще в более 1,2 тысяч случаях оказалось, что владельцы автомобилей уже таковыми не являются — они продали транспортное средство или подарили.

Есть случаи, когда водитель не виноват в том, что нарушил ПДД, или не нарушал, и ему это удается доказать. «По иным причинам (изменение условий организации дорожного движения при производстве различных дорожных работ без уведомления в установленном порядке должностных лиц Центра, технические недостатки при фиксации) в Центре отменено 829 постановлений», — сообщили в УМВД России по Севастополю.

В Севастополе сейчас работают 174 камеры фиксации нарушений ПДД. Они фиксируют:

— превышение установленной скорости;

— невыполнение требований об остановке перед стоп-линией;

— проезд на запрещающий сигнал светофора;

— выезд на полосу встречного движения;

— несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги;

— нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств;

— нарушение правил применения ремней безопасности;

— невыполнение требований уступить дорогу пешеходам.