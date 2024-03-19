Юного шашиста из Севастополя пригласили в телепрограмму «Лучше всех»

Учащегося отделения «Шашки и шахматы» Малой Академии наук в Севастополя Николая Краснова пригласили принять участие в телевизионном детском шоу талантов «Лучше всех» на «Первом канале». Об этом сообщается на страничке Вконтакте МАН в г.Севастополе.

Пока еще неизвестно, когда именно состоятся съемки очередной программы с участием Н.Краснова, однако все ученики МАН с нетерпением ожидают этого события.

Мальчик занимается шашками в Малой академии наук с пяти лет, и уже не однажды становился победителем различных городских, региональных и межрегиональных турниров.

В шесть лет М.Краснов стал обладателем второго юношеского спортивного разряда по шашкам. Притом, что, кроме этого, мальчик занимается еще и по робототехникой и имеет высокие достижения в конкурсах в этой области.