Геоглиф «Севастополь» со временем можно будет прочесть из космоса

Разумеется, не сейчас, а когда деревья, высаженные 18 марта 2024 года на территории Мекензиевского лесничества, подрастут.

По сообщения Севприроднадзора, в этот день были высажены три тысячи саженцев туи Восточной в рамках специальной акции, посвященной 10-летию Русской весны. Участниками акции стали примерно 800 человек, включая севастопольских чиновников, а также депутатов всех уровней. Все они в этот день организованно и дружно занялись лесопосадками.

– За молодыми растениями будут тщательно ухаживать, и уже через 10-15 лет надпись будет видно из космоса! – написал на своей страничке в соцсети глава Качинского муниципалитета Николай Герасим.

Высадка геоглифа прошла как часть международной акции «Сад памяти», в рамках которой всего предполагается высадить 27 миллионов деревьев. Деревья станут еще одним памятником погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Геоглиф – это нанесенный на землю геометрический или фигурный узор, как правило, длиной более четырех метров. Геоглифы создаются для прочтения их с воздуха.