Выплаты к Дню Победы получат 5900 севастопольцев

К предстоящему празднованию 80-летия освобождения Севастополя 5900 ветеранов получат единоразовые денежные выплаты. Постановление об этом принято 14 марта на заседании городского правительства.

Как сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина, ветеранам из городского бюджета выплатят по 50, 15 и 7 тысяч рублей.

По 50 тысяч получат 65 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, проживающих в Севастополе, 212 инвалидов войны получат по 15 тысяч рублей, остальные ветераны получат по семь тысяч.

Жители осажденного Севастополя наряду с участниками обороны и освобождения Севастополя также получат по 50 тысяч рублей по поручению Президента РФ.

Начать выплаты из регионального бюджета планируется в середине апреля, чтобы к 9 мая их полностью завершить.