Весенний Севастополь заполонили олимпийские мишки

Добродушного Мишку можно обнаружить в парках, на фасадах домов, остановках, подпорных стенках и даже на скалах Фиолента. Кто автор перформанса и что он хочет нам донести, неизвестно. Возможно, просто желает обратить на себя внимание. В таком случае, выбор гостеприимного талисмана московской Олимпиады на сто процентов выигрышный, потому что любовь к олимпийскому мишке до сих пор сильна в наших сердцах.

В социальных сетях севастопольцы с восторгом пишут о своих находках: «Это просто мишкин бум какой-то!», «Мы сегодня нашли девять мишек — три на Яшмовом пляже и шесть в центре города», «На Ерошенко обнаружен целый взвод. Целое медвежье войско!».

Интриги добавляют и литые таблички выполненные из такого же материала и в той же стилистике, что и медвежата-чемпионы. На них написано: «Очнись!»

Настоящий квест! Следуя классике жанра, можно предположить, что имя акциониста или скорее группы художников мы или не узнаем никогда, либо анонимы выйдут из тени, когда популярность их художественного перформанса станет всегородской.

Здесь нужно отметить, что настоящим автором олимпийского символа является художник-иллюстратор детской литературы Виктор Чижиков. В свое время ему удалось, казалось бы, невозможное, создать оптимистическое изображение медведя, вызывавшее лучшие человеческие чувства. Тем более в те годы изображение злобного и агрессивного медведя нередко использовалось в политической сатире, но организаторам игр-1980 удалось создать потрясающий, один из лучших олимпийских талисманов, о которых вспоминают по сей день. Образ Мишки тиражировали не только в СССР, но и по всему миру.

Талисман настолько полюбился спортсменам и болельщикам, что на продаже товаров с олимпийской символикой оргкомитет заработал больше половины затрат на проведение Игр.

Правда, его добрая улыбка не всегда использовалась в мирных целях.

«Я не удивлялся, когда видел его в другом обличье. В виде флакона духов, например. Или на коробке спичек. А по всему чешскому метро расклеены плакаты, где Мишка изображен с автоматом Калашникова. Хотя в глазах моего Мишки — надежда на мир», — рассказывал много лет спустя В.Чижиков.

Летние Олимпийские игры 1980 года вошли в историю не только потому, что стали первыми, прошедшими в социалистической стране. Считается, что именно игры в Москве ввели в моду грандиозные олимпийские представления. А церемония закрытия, главной изюминкой которой стал улетевший в небо талисман — одно из главных воспоминаний о московской Олимпиаде, которая запомнилась потрясающей атмосферой гостеприимства и доброжелательности, она помогла иностранцам взглянуть на СССР по-новому.