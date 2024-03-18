В СевГУ создали отделение Российской инженерной академии

Как сообщается на сайте университета, решение было принято на расширенном заседании президиума Общероссийской общественной организации «Российская инженерная академия».

В состав новосозданного отделения вошли ведущие ученые Севастопольского госуниверситета.

Среди главных задач отделения – информатизация общества, разработка системы контроля технического состояния и использование изделий и технологий двойного назначения. В программе отделения, в том числе, сотрудничество с китайскими организациями.

РИА является правопреемницей Инженерной академии СССР, организация насчитывает более 1350 действительных членов и членов —корреспондентов. Общероссийская общественная организация «Российская инженерная академия» – правопреемница Инженерной академии СССР, учрежденной 20 министерствами и ведомствами СССР и РСФСР 13 мая 1990 года.

Инженерная академия СССР с самого начала своей деятельности развернула целенаправленную работу по усилению связи науки и производства, по решению проблем использования результатов фундаментальных исследований и ускоренной их адаптации в промышленность.

В связи с развалом СССР на базе академии Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 1991 года была зарегистрирована Общероссийская общественная организация «Российская инженерная академия» (РИА). В 1993 году РИА получила консультативный статус в ЮНИДО (ООН по промышленному развитию), а в 1997 году была включена ЮНЕСКО в число экспертных организаций по новым технологиям в Центральной и Восточной Европе. В 2001 и в 2004 годах РИА успешно прошла государственную аккредитацию в РФ.