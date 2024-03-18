Турпоток в Севастополь за 10 лет увеличился в три раза

Количество туристов в город Севастополь увеличилось на 200% с 2014 года и составляет порядка 700 тысяч человек, главный специалист-эксперт по развитию туристских территорий и медийному сопровождению Управления туризма города Севастополя Кристина Сухомлин.

«В этом году у нас десятилетие Русской весны, <...> у нас турпоток [в Севастополь] вырос на 200% за эти 10 лет», — сказала она корреспонденту ТАСС на Международной туристической выставке «Интурмаркет-2024».

К.Сухомлин отметила, что это большие показатели для города, население которого составляет порядка 560 тысяч человек.

Она рассказала и о развитии детского туризма, который возможен благодаря уникальному расположению города, где есть как песчаные, так и галечные пляжи.

«Например, со стороны Фиолентf волна большая, с ребенком отдыхать там опасно, а в маленькой бухте Севастополя волны нет, и с детками у нас отдыхают», — объяснила специалист-эксперт.

Международная выставка «Интурмаркет» проходит 16–18 марта в ЦВК «Экспоцентр» в Москве в 19 раз. «Интурмаркет» является ведущей туристической выставкой, ориентированной на развитие внутреннего туризма. Она официально поддерживается правительством РФ и Федеральным агентством по туризму.