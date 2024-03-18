Телебашни подсветят в честь юбилея Крымской весны

В честь десятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на телебашнях в городах страны включат праздничную подсветку, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

«18 марта более чем в 30 регионах России включатся праздничные сценарии архитектурно-художественной подсветки телебашен РТРС в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — цитирует сообщение ТАСС.

Yа световом панно телебашен в Благовещенске, Брянске, Воронеже, Грозном, Калининграде, Костроме, Кызыле, Майкопе, Мурманске, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новгороде, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Саратове, Сочи, Твери, Туле, Тамбове, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле, Якутске и других городах появятся бегущие строки «18 марта — День воссоединения Крыма с Россией», «Россия — Крым. 10 лет вместе!» и «Крым — это Россия!», «Наш выбор — быть вместе», гербы страны и Крыма, залпы салюта, триколор.

Впервые в праздничном световом параде РТРС примет участие новая архитектурно-художественная подсветка телебашни Симферополя с бегущей строкой «Крымская весна. 10 лет. Все началось с нас!»

На телевышке в Симферополе установили более девяти тысяч светодиодных светильников и 10 прожекторов. Медиафасад высотой 16 метров сможет транслировать видеоролики, изображения, надписи.

Подсветку торжественно включили вечером в субботу, 16 марта.