Соглашение о сотрудничестве с Москвой продлили

Соглашение о сотрудничестве между Москвой и Севастополем продлили до 2025 года. Соответствующее постановление приняли 14 марта на заседании правительства Севастополя.

Речь идет о соглашении между правительствами двух городов о торговом, экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанном в 2018 году на пятилетний срок. Теперь это соглашением продлили еще на два года.

За время действия соглашения в Севастополе были реализованы целый ряд проектов, в том числе проведены капитальные ремонты ул.Большой Морской, парка «Учкуевка», скверов и дворов.

На 2024 год вклад Москвы в сотрудничество с Севастополем составит 9 млрд рублей.