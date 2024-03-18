Севгоризбирком опубликовал предварительные итоги голосования

В голосовании участвовал 288 841 избиратель, сообщила пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии.

По предварительным итогам с учетом дистанционного электронного голосования, на территории Севастополя с результатом 92,60% лидирует Владимир Путин. За него свой голос отдали 266 676 человек.

На втором месте Владислав Даванков, получивший 2,88% — 8 305 голосов. За Николая Харитонова проголосовали 2,07% — 5 950 избирателей, у Леонида Слуцкого 1,54% — 4 441 голос.

Голосование на выборах Президента России проходило 15, 16 и 17 марта 2024 года на 187 избирательных участках.

«Эти три дня выборов стали по сути демонстрацией сплоченности севастопольцев и поддержки нашего национального лидера. Мы никогда не сомневались в нашем выборе и в том, что будущее у России может быть только с Владимиром Владимировичем Путиным», — прокомментировал итоги голосования в городе губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Данные ЦИК после обработки 98,98% протоколов: Владимир Путин — 87,34%, Николай Харитонов — 4,28%, Владислав Даванков — 3,79%, Леонид Слуцкий — 3,16%.