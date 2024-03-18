Русскую весну отмечают в Петербурге

В Санкт-Петербурге 10-летие Русской весны отмечают выставкой плакатов про Крым. Полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости также прозвучал в честь этого исторического события.

В Союзе дизайнеров Санкт-Петербурга открылась выставка плакатов «ВМЕСТЕ», посвященную 10-летию воссоединения Крыма к России. В экспозиции — 30 плакатов 20 авторов. Среди них — и известные авторитетные мастера, завоевавшие все мыслимые награды в конкурсах, и студенты профильных вузов. Здесь можно увидеть работы художников разных возрастов и взглядов. Старшее поколение представляют Светлана Мирзоян, преподаватель СПГХПА им.Штиглица, и Алексей Печкин, председатель клуба ветеранов СПБ Союза дизайнеров, блокадник.

«Отрадно, что в конкурсе около трети плакатов представлены авторами из Китая. Их работы отличаются не только самобытным стилем, но и особым взглядом на события прошлого, настоящего и будущего. Так Liu Yukun предлагает подумать о перспективе празднования тысячелетия вхождения Крыма в состав России», — отметил председатель правления Санкт-Петербургского Союза дизайнеров Сергей Дужников, открывая выставку.

Он предложил экспонировать плакаты на улицах Санкт-Петербурга, чтобы донести до жителей замечательные и актуальные произведения на злобу дня.

При обсуждении этой идеи выяснилось, что «размещение плакатов в городской среде дело непростое». Но пожелания дизайнеров «активнее принимать участие в контрпропаганде, которую очень активно проводят наши недруги» передадут руководству города.

Выставка открыта для посетителей по 20 марта с 12.00 до 19.00 в Санкт-Петербургском союзе дизайнеров на Набережной Мойки, 8. Вход бесплатный.

Полуденный выстрел, митинг-концерт и лекция

Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости 18 марта посвятили 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В 16.00 в Русском музее все желающие смогут послушать лекцию из севастопольской библиотеки им.Л.Н.Толстого. Читать ее будет ученый секретарь ГБУК «Региональная информационно-библиотечная система» Анжелика Фесенко. Она расскажет об истории Крыма с XVIII века до наших дней.

В 18.00 на Соборной площади Петропавловской крепости состоится митинг-концерт «Россия, Крым, Севастополь. 10 лет в родной гавани».