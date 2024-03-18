Рассказала, что готовила теракт на железной дороге

Девушка 1996 года рождения по заданию украинских спецслужб готовила поджог релейного шкафа ГУП РК «Крымская железная дорога» с целью нарушения военных перевозок. У нее изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором, в которой обсуждалось планируемое преступление, отметили в ФСБ.

По словам задержанной, сначала с ней связались в мессенджере Telegram, а затем она поддерживала связь с координатором через Viber. Собеседник представился сотрудником ГУР, в доказательство прислал видео, где он в военной форме и с украинским флагом. Он предложил ей сделать коктейли Молотова и снять видео, как она поджигает их. Сотрудник ГУР пояснил, что «главное показать, что в Крыму есть наши люди». За выполнение заданий девушке обещали вознаграждение от 500 до 1 000 долларов.

Киевским районным судом Симферополя задержанной 18 марта была избрана мера пресечения сроком на два месяца, сообщили в крымском управлении ФСБ.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт» УК России. Также документируется причастность фигурантки к государственной измене, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.