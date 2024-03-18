Пожилому биржевому игроку мошенник должен вернуть деньги

77-летний севастопольский пенсионер летом прошлого года решил приумножить свои сбережения торгами на бирже. Вот только 760 тысяч рублей, как выяснилось, он перевел мошеннику из Ессентуков.

«Пенсионер зарегистрировался на одном из сайтов в сети интернет, где указал свой номер мобильного телефона. После этого с ним связался неизвестный мужчина, который сообщил, что якобы является сотрудником компании. По его указанию потерпевший сделал несколько экспресс-переводов денежных средств на общую сумму 760 тысяч рублей, но в дальнейшем понял, что стал жертвой дистанционного мошенничества», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Незадачливому брокеру из Севастополя несказанно повезло — мошенника нашла полиция. Им оказался житель города Ессентуки. Было возбуждено уголовное дело, которое сейчас находится в производстве у следственных органов. А прокуратура Гагаринского района направила в Ессентукский городской суд исковое заявление о взыскании с «сотрудника брокерской компании» суммы неосновательного обогащения в размере 760 тысяч рублей. Иск прокурора был удовлетворен и теперь пенсионеру деньги должны вернуть.