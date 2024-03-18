Отремонтируют двор знаменитого жилкомбината

Подготовлен проект по реконструкции внутриквартальных дорог и придомовых территорий на улицах Большая Морская, 48, 50, 52 и Адмирала Октябрьского, 3 и 5. Это знаменитый «Жилкомбинат №1», который построили в 1931-1933 гг. и восстановили после Великой отечественной войны.

«Площадь участка производства работ 3875 кв.м. Участок представляет собой придомовую территорию с проездами из асфальтобетона, тротуарами, клумбами, лестницами и подпорными стенами облицованные бутовым камнем новейшего времени», — говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Пять домов, где планируется отремонтировать проезды, тротуары и придомовую территорию, относятся к объектам культурного наследия регионального значения. Также заменят коммуникации и реконструируют аварийные подпорную стену из бутового камня и лестницу. Во дворе появятся новые лавочки, урны и ограждения. В экспертизе указано, что работы не будут угрожать объектам культурного значения.

«При производстве работ преимущество отдается ручному труду: подготовка в местах замены покрытий, в зоне 10 метров от объектов выполняются вручную», — говорится в документе.

Также везде установят информационные таблички с указателями объектов культурного наследия и защитные ограждения, а для тяжелой техники запретят проезд.

В 1931-1933 годах по проекту Михаила Врангеля, который на тот момент был главным архитектором Севастополя, был построен жилой квартал, так называемый «жилой комбинат», для семей рабочих Севморзавода. Жилкомбинат располагался между улицами Большая Морская, Адмирала Октябрьского, Очаковцев и Шмидта. В состав микрорайона входили магазины, прачечные, столовые, бани, котельные и ясли. Во время войны почти все здания в жилкомбинате №1 были разрушены, но позже восстановлены. Строители возвели и несколько новых корпусов.