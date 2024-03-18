Объявили победителей фотоконкурса «Крым в моем сердце»

Отбору фотографий для нее предшествовал конкурс Министерства курортов и туризма Крыма, на который прислали более тысячи снимков из разных уголков России.

«Мы все счастливые люди, потому что мы не просто стали свидетелями того, как Россия, начиная с Крыма, обрела свои корни и пошла дальше, выше и выше, мы были даже участниками той самой Крымской весны, которая положила дорогу новому, великому историческому пути России. У нас сегодня необыкновенная выставка: мы впервые здесь, в центре нашей столицы, на площади перед штаб-квартирой ТАСС, открываем выставку, которая сделана народом. Это те самые люди, которые, любя Крым, фотографировали его и болели за каждый свой снимок», — сказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Из тысячи фотографий были отобраны 20 лучших, из которых и составлена экспозиция. Все участники выставки получили памятные дипломы, а пятеро победителей награждены отдыхом в ведущих отелях Крыма.

В номинации «Я и Крым» победителями стали фотограф-профессионал Олег Феофанов из Симферополя со снимком «Мне бы к звездам» и фотограф-любитель Анна Довгаль из Санкт-Петербурга с работой «Черноморская кефаль». В номинации «Из Крыма с любовью» победу среди профессионалов одержал Андрей Бурдейный из Ялты с кадром «Ялтинский маяк во время шторма». Среди любителей в этой номинации лучшей признана фотография Ирины Артемовой из Москвы. На снимке — утренний перегон лошадей у Белой скалы.

Кроме того, арт-кластер «Таврида» выбрал фотографию в специальной номинации «Молодой автор». Это «Лентикулярное облачко» от Дарьи Донских из Москвы. В номинации «Народный выбор» победила еще одна фотография про «Перегон лошадей на закате» у Белой скала. Ее автор Арина Кузьмина из Санкт-Петербурга. Голосование за лучший снимок проходило в ВКонтакте. Выставка «Крым в моем сердце» будет доступна до 29 марта на Тверском бульваре.