Нарушения на выборах не повлияли на ход голосования

Полиция возбудила 61 уголовное дело по факту нарушений на выборах Президента России. Избирательные участки «минировали», поджигали, а бюллетени пытались испортить зеленкой.

Днем 15 марта в Симферополе на улице Кечкеметская 31-летняя женщина пронесла на избирательный участок в пакете из-под сока зеленку и вылила ее в автоматическую урну для голосования — КОИБ.

«Следователи провели осмотр места происшествия. Подозреваемая доставлена в подразделение республиканского следкома для допроса. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

На другой день попытку испортить бюллетени в урне предприняла жительница Ялты 1946 года рождения. В обоих случаях бюллетени не пострадали.

В Севастополе фиксировали ложные сообщения о минировании. Информация касалась городского избиркома и четырех избирательных участков. Сообщение пришло по электронной почте. На места выезжали оперативные службы — минирования не подтвердились. Подобные случаи происходили и в Крыму.

Всего по стране было зафиксировано 23 ложных сообщения о совершении терактов, возбуждены уголовные дела. Также за этот период поступило 547 сообщений о ложном минировании.

Кроме того, как рассказал журналистам первый заместитель главы МВД России Александр Горовой, было составлено 155 административных протоколов. Во время выборов были случаи, когда на избирательных участках заливали урны с бюллетенями зеленкой, йодом и другими красящими веществами, бросали «коктейли Молотова», взрывали петарды, а в Краснодаре 17-летняя школьница подожгла скатерть.

При этом А.Горовой отметил, что нарушений избирательного законодательства, которые бы напрямую могли повлиять на итоги выборов, сотрудниками полиции не выявили.

Голосование на выборах Президента России проходило 15, 16 и 17 марта 2024 года.