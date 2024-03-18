На выборах Президента установлены рекорды

Президентские выборы 15-17 марта 2024 года в России оказались рекордными по явке, по результату победителя, по количеству кибератак на систему электронного голосования и по количеству голосовавших через интернет.

Удобное голосование на фоне интернет-атак

Итоговая явка избирателей на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 94,4%. Голосование проходило на фоне непрерывных кибератак.

«Явка в 94,4% является максимальным результатом для ДЭГ с начала его применения. В этом году в электронном дистанционном голосовании приняли участие жители 28 регионов», — сообщили в Минцифры России.

Всего в ДЭГ проголосовали 4,4 млн человек. Возраст онлайн-избирателей распределился так: 33% — 18-35 лет, 42% — 35-50 лет, 25% — старше 50 лет. Большинство голосовавших по интернету — женщины (62%).

Как сообщили в ЦИК России, голосование проходило в условиях непрерывных кибератак, самая серьезная из которых состоялась в пятницу, 15 марта. В ходе атаки типа L7 DDoS злоумышленники имитируют действия реальных пользователей, пытаясь перегрузить систему. При плановой загрузке три тысячи транзакций в секунду в ходе атаки система подверглась нагрузке в 2,5 миллиона транзакций в секунду. Однако систему удалось стабилизировать в течение часа.

— На нынешних выборах президента РФ было в 150 раз больше DDoS-атак, чем обычно, сообщила на брифинге 18 марта глава ЦИК Элла Панфилова. Ресурсы ДЭГ с начала голосования подверглись более чем 420 тысяч DDoS-атак

Ожидаемо, что больше всех дистанционно голосовали жители столицы. Им даже не нужно было для этого регистрироваться заранее. В Москве результат дистанционного голосования — 799 тысяч человек, второе место (352 тысяч) у Ростовской области, третье — у Свердловской, где на платформе ДЭГ проголосовали 291 тысяча человек.

В Севастополе дистанционно проголосовали 36906 избирателей из 39702 предварительно зарегистрировавшихся, это примерно 93%.

— Для участия в дистанционном голосовании мы с мужем зарегистрировались через портал Госуслуг за месяц до выборов. Проголосовали в первый же день, 15 марта. Сначала было немного непонятно, как это сделать — нужно было перейти на сайт выборов. Попытались зайти на него через один бразузер, но всё зависло. Выбрали другой браузер и получилось проголосовать! Конечно, из дома голосовать удобно — никуда не нужно идти. Но с другой стороны, на избирательных участках всегда праздничная атмосфера и в этом есть свой смысл, — рассказала о своем опыте дистанционного голосования жительница Севастополя Татьяна.

Всего в Севастополе дистанционно и на участках проголосовал 288841 избиратель.

Рекорд по явке и по поддержке лидера

Голосование на выборах Президента Российской Федерации проходило 15-17 марта 2024 года. В нем приняло участие 87 113 127 избирателей (77,44%). Это рекордный показатель в истории современной России. Наибольшее число избирателей (36%) проголосовало в первый день выборов.

По предварительным данным действующего Президента Владимира Путина поддержало рекордное количество избирателей — более 75 млн человек (87,29%).

Итоги голосования признаны на всех избирательных участках, что также произошло впервые за историю российских выборов.

Предварительные итоги голосования объявлены 18 марта. Окончательные результаты ЦИК представит в течение 10 дней после голосования. Победителем считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей.

Справка

DDoS — Distributed Denial of Service, или «Распределенный отказ в обслуживании», — это перегрузка информационной системы избыточным числом запросов, блокирующая обработку обращений. При DDoS-атаке происходят массовые запросы к серверу. Их объем превышает допустимый, что делает сервер недоступным для других пользователей.