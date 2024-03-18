Летом увеличат число пунктов досмотра на Крымском мосту

Аэропорт Симферополя закрыт в связи с действующими мерами безопасности на фоне проведения специальной военной операции. Туристы и жители Крыма пользуются автомобильными и железнодорожными путями сообщения, основным из которых является дорога по Крымскому мосту. «Профильные службы прилагают все усилия, чтобы сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей и минимизировать время ожидания. Предстоящий летний сезон не станет исключением: увеличим количество пунктов досмотра, на месте будут дежурить волонтеры», — цитирует С.Аксенова ТАСС.

Он отметил, что альтернативным маршрутом через новые территории РФ в Крым в прошлом году воспользовались 14% туристов. «Но нужно иметь в виду, что по пути следования расположены блокпосты военных, полиции для проверки документов граждан и документов на автомобиль, проверки содержимого багажа по требованию. Водителям рекомендуется соблюдать требования этих служб», — добавил глава Крыма.

Ранее в беседе с ТАСС полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов отмечал, что альтернативный сухопутный транспортный коридор в Крым станет одним из ключевых драйверов экономического роста. Дорога «Новороссия» по маршруту Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь со временем может стать полноценной федеральной четырехполосной трассой по аналогии с трассой «Таврида», этот вопрос сейчас прорабатывается властями.