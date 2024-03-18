Константиновская батарея оказалась старше города на 11 лет

Один из символов Севастополя — Константиновская батарея, как выяснилось, старше, чем предполагалось ранее. Установить этот факт удалось при подготовке книги «Константиновская батарея – 250 лет на страже Родины». Новое книжное издание представили 14 марта в Севастопольской библиотеке им.Л.Н.Толстого. У книги – три автора. Каждый из которых рассказал перед презентацией о проделанной работе.

Библиоредкость

По словам председателя Севастопольского городского отделения РГО Владимира Воробьева, идея создать книгу об истории Константиновской батареи появилась у него еще в апреле 2014 года. Тогда еще не было известно о возможных открытиях на этом пути, которые приведут к некоторой корректировке канонической версии.

– В первую очередь, это касается даты создания батареи, которой до сих пор считался год 1778. Благодаря проведенным исследованиям эта дата была скорректирована. О сенсационности появившихся данных должны судить севастопольцы, однако мы, в свою очередь, заявили, что есть исторический источник, подтверждающий создание первых российских укреплений на берегах Ахтиарской бухты. На обнаруженной в архиве карте указано расположение на тот момент безымянной батареи на два орудия, с четко прописанной датировкой – 1772 год, – сообщил В.Воробьев.

По его словам, речь идет о периоде Русско-турецкой войны 1768-1774 гг, военно кампании князя Долгорукова. Строительством этого укрепления на месте руководил русский генерал-фельдмаршал князь Прозоровский.

– Первым, кто указал на этот источник, был также член РГО, кандидат исторических наук Алексей Иванов, после чего совместными усилиями мы начали эту версию прорабатывать, – пояснил В.Воробьев.

Он также рассказал, что еще одним документом изучения стала карта Александра Суворова, с его личной подписью. Эти документы находятся в Московском военно-исторической архиве Вооруженных Сил, откуда для работы над книгой были предоставлены копии.

В связи со слишком малым тиражом – всего-то 500 экземпляров, прочесть книгу можно будет в городских библиотеках, включая Морскую, куда авторы обещают передать экземпляры. В продаже книги не будет, по крайней мере, пока. Правда, уже сейчас речь идет о ее возможном переиздании.Таким образом, только изданная, книга уже стала библиоредкостью.

Общий объем книги – немногим более 100 страниц, события изложены в хронологическом порядке, начиная, с 1772 года и по наше время.

Так, в процессе изучения архивных материалов было найдено много интересной информации. Например, подтверждение, что император Александр 1, перед тем, как уехать в Таганрог, где царедворец и скончался, он побывал на Константиновской батарее и даже отобедал с солдатами.

– Командиры батареи в перерывах между боями и в мирное время играли на рояле – акустика на батарее шикарная. Надеюсь, этот факт также будет интересен читателям, — продолжил В.Воробьев.

По его словам, книга ориентирована на любого читателя, увлекающегося историей – от десяти лет и старше, читается легко и содержит много интересных фактов.

Интересные находки – на каждом этапе

– Нашей задачей было собрать вместе данные по истории Константиновской батареи. На каждом этапе работы были сделаны интересные находки, – дополнил лектор-экскурсовод музейного комплекса «Константиновская батарея» Николай Москвичев.

Впервые собраны все имеющиеся сведения о Константиновской батарее, с момента ее закладки до мероприятий последнего времени. Полученные сведения обязательно дополнят тексты экскурсий, в частности, касающиеся Великой Отечественной войны.

Правда, на данный момент экскурсии на Константиновской батарее не проводятся из-за ремонтных работ.

Самое сложное – работа с иллюстрациями

Этой мыслью поделился доцент Севастопольского государственного университета, еще один автор книги, Вадим Хапаев.

По его словам, в нынешнем облике батарея существует с 1842 года, когда завершилось ее строительство. До этого она трижды меняла облик.

– Когда речь идет о создании богато иллюстрированного издания, а в книге более 100 иллюстраций, в том числе уникальных, самое трудное – их найти и решить все вопросы с авторскими правами. Дело в том, что часть иллюстраций являются собственностью музеев или частных лиц. Словом, все это сопровождалось большой юридической работой, что отнимало время и нервы. Однако, это неизбежный этап при подготовке иллюстрированного издания, – признался В.Хапаев.