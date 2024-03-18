Катера снова будут ходить в Инкерман

Первый рейс с Графской пристани в Инкерман запланирован на вторник, 19 марта.

Буксировку плавучего понтона и его крепление к стационарному инкерманскому причалу провели 16 марта, сообщила пресс-служба ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова». С помощью водолазов плавучий причал дополнительно закрепили якорной системой.

Одновременно с этим специалисты предприятия готовили причал к перевозке пассажиров: устанавливали фан-барьеры, поручни, переходной мостик, колесоотбои, кранцевую защиту. Причал укомплектовали средствами спасения, подготовили швартовые тумбы, смонтировали освещение.

Всего в работах было задействовано семь единиц техники и 35 специалистов.

Актуальное расписание движения катеров на линии обещают опубликовать 18 марта.

Катерное сообщение с Инкерманом было прекращено 1 января 2022 года из-з а аварийного состояния причала. Добраться в город из Инкермана, ГРЭСа, районов Аполлоновой, Троицкой бухт можно было только автобусом.