Десятилетие воссоединения с Россией отметят мотопробегом, высадкой деревьев и сдачей норм ГТО

В 10-летнюю годовщину Русской весны 18 марта в Севастополе намечены мероприятия, посвященные этой юбилейной дате.

Поскольку официально этот день объявлен выходным, севастопольцам предложено принять участие в активностях, имеющих патриотическую направленность.

Программа стартовала с самого утра инициативой участников Всероссийского мотоклуба «Ночные волки», которые высадили деревья на Алле героев, что заложена у горы Гасфорта, в 17 километрах по трассе от Севастополя.

В полдень с площадки у горы Гасфорта заявлен старт традиционного мотопробега, участие в котором примут около 2000 человек и примерно 400 различных мото- и автотранспортных средств. Финиш — на пл.Нахимова.

Трудовые коллективы, государственные гражданские служащие, а также муниципальные служащие с 10.00 собрались на фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для сдачи норм ГТО на стадионе СОК «Им.200-летия Севастополя» в Загородной балке.

На Мекензиевых горах в 13.00 пятьсот человек высадят три тысячи деревьев в виде слова «Севастополь» — так пройдет патриотическая акция «Сад Памяти».

С 13.00 в парке Победы, у памятника Георгию Победоносцу начнется праздничный концерт в честь 10-летия Русской весны с участием творческих коллективов Дворца культуры рыбаков.

Еще один праздничный концерт стартует в 15.00 на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка». На этой поистине «народной сцене» перед севастопольцами и гостями выступят народный коллектив шоу-группа «Гуляй душа», актеры Театра юного зрителя, вокальный ансамбль «Маленький принц» Дома культуры рыбаков, вокальный ансамбль «Жар-птица» Севастопольского центра культуры и искусства.

Для любителей патриотической поэзии в Библиотеке имени Л.Н.Толстого в 16.00 состоится презентация книги «Хроника Русской весны».