В Крыму явка избирателей на выборы уже превысила явку 2018 года

Явка избирателей на выборах Президента РФ в Республике Крым по состоянию на 12.00 17 марта — третий день голосования составила 74,96%, в Севастополе — 65,28%.

Общая очная явка на выборах президента РФ по стране составила 65,05% по состоянию на 12.50 по московскому времени. Такие данные приводит ЦИК России.

в Севастопольской городской избирательной комиссии уточнили, что по состоянию на 12 часов 17 марта 2024 года в Севастополе на выборах Президента Российской Федерации проголосовали 230 344 избирателя (65,28%). В том числе: на избирательные участки пришли 193 822 севастопольца (61,89%); дистанционно проголосовали 36 522 избирателя (91,99%).

Для сравнения — на президентских выборах 2018 года, которые проходили в один день, итоговая явка в Крыму составила 71,55%, в Севастополе — 71,4% .