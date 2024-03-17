Поставлена задача сбивать беспилотники и повышать живучесть

Тренировки по уничтожению вражеских дронов Черноморский флот будет проводить и днем, и ночью.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа на командном пункте Черноморского флота заслушал доклады командования флотом и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности.

В ходе совещания министр поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению террористических атак противника, а также повышать живучесть кораблей и судов и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.

С.Шойгу также проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в Севастополье.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов доложил, что площади 8,5 Га с нуля возводятся более 20 зданий и сооружений, в том числе, современный лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция, и тд. Госпиталь будет сдан под ключ в текущем году, полностью оснащенный самым современным оборудованием и медицинской техникой.