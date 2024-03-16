Явка за два дня голосования в Севастополе составила 61%

В 20.00 завершился второй день голосования на выборах Президента Российской Федерации. Как сообщили в Севгоризбиркоме, свой выбор сделали 215157 избирателей (61,04%).

На избирательные участки за два дня голосования — 15 и 16 марта — пришли 57,76% севастопольцев, имеющих право голоса (180694 человека); дистанционно проголосовали 34463 избирателя (86,80% от зарегистрированных на этот вид голосования).

Напомним итог первого дня — на избирательных участках проголосовали 32,26% избирателей Севастополя (100818 человек). Данные по дистанционному электронному голосованию на 15 марта Севгоризбирком не приводил.

Голосование проходит с 15 по 17 марта 2024 года. Все 187 избирательных участков работают с 8.00 до 20.00.