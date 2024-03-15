Все участки открылись, идет голосование

Утром 15 марта в Севастополе в 8.00 открылись все избирательные участки — их 187. Проголосовать за Президента России там можно 15, 16 и 17 марта с 8.00 и до 20.00.

«Все участки Севастополя открылись строго по графику, одновременно стартовало и голосование на портале дистанционного электронного голосования. Помещения проверены и соответствуют всем требованиям безопасности, на всех участках ведутся видеонаблюдение или видеофиксация. Никаких технических сбоев и внештатных ситуаций нет. Севастопольцы уже пошли голосовать и показывают высокую активность прямо с раннего утра первого дня», — сообщила журналистам председатель городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

Процесс голосования в Севастополе контролируют 829 наблюдателей, из которых 350 — от Общественной палаты города, остальные — от политических партий и кандидатов.

Безопасность на избирательных участках обеспечивают более 700 сотрудников полиции. За процессом голосования горожане могут следить в Центре общественного наблюдения, размещенном в ДОФе (ул. Ленина, 9).

Подсчет голосов и составление протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования начнется после закрытия избирательных участков 17 марта в 20.00.

К 15.00 первого дня голосования на избирательных участках проголосовали 60 184 человека. Это 19,3% от общего числа избирателей в Севастополе.