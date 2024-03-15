С 19 марта улицы Ерошенко и Дмитрия Ульянова станут двусторонними

Как сообщил департамент транспорта Севастополя, с 19 марта и до 2 августа на улицах Ерошенко и Дмитрия Ульянова будет действовать двустороннее движение, но остановка и стоянка транспорта на этих улицах будут запрещены.

При этом до 16 мая полностью ограничат движение по ул.Древней: на участке от дома №20 по ул.Ерошенко (гостиница «Дельфин») до Херсонеса. Поэтому автобус №22 по ул.Дмитрия Ульянова ходить не будет. Он будет разворачиваться у дома №20 по ул.Ерошенко и по этой же улице будет ехать в обратную сторону.

Ограничения вводятся из-за реконструкции улицы Древней. До 16 мая подрядчик должен построить там ливневую канализацию, локальные очистные и переустроить инженерные коммуникации, ведущие в Новый Херсонес.