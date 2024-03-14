За скрытые номера на машине наказывают

Чтобы избежать штрафов за нарушение ПДД, некоторые автовладельцы идут на хитрости, но за скрытый номер можно получить штраф и даже лишиться права управлять автомобилем.

Часто регистрационные знаки прикрывают бумажками или изображают, что они замазаны грязью. Особенно забавно, когда «грязь» скрывает весь номер совершенно чистого автомобиля.

Как же происходит фиксация нарушений ПДД, если автомобильный номер транспортного средства не читается или скрыт при помощи посторонних предметов? Принимаются ли какие-то «воспитательные» меры в отношении таких хитрых водителей, поинтересовалась «Севастопольская газета» у полиции.

«Управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев», — ответили в УМВД России по Севастополю, не уточняя, как ДПС выявляет таких хитрецов.

Будут ужесточать

Кстати, в начале текущего года МВД России предложило ужесточить санкции в отношении водителей, которые пытаются скрыть номерные знаки. Поправки в законодательство уже разработаны. Водителям, оснастившим машины устройствами, позволяющими спрятать номера, будет грозить до полутора лет лишения прав.

На тот же срок — от года до полутора лет — будут лишать водительских прав за повторное управление ТС: без государственных регистрационных знаков; без их установки на предусмотренных для этого местах; с видоизмененными госзнаками или оборудованными с применением материалов, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть.

В последние годы число таких нарушений резко выросло, поэтому в полиции и решили принять серьезные меры. Например, если в 2018 году по стране было зафиксировано 70,5 тысяч таких случаев, то только за девять месяцев прошлого года — почти 92 тысячи. При этом огромное количество автовладельцев остаются безнаказанными.

Между тем, водители изобретают массу хитростей: закладывают в рамку пластиковые карточки, заслоняющие одну из цифр или букву, ставят магнитные картинки или устанавливают специальные рамки-первертыши, наклейки и пленку. При этом нелегальные устройства даже продаются в интернет-магазинах. Но в начале этого года хотя бы началась борьба и в этом направлении. Так, в январе Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск прокурора о запрете продажи через интернет-сайты специальных устройств, позволяющих водителям скрывать от камер номера машины. В документах суда указано конкретное объявление на Aliexpress.