В Евпатории отремонтировали набережную

Начатая в 2018 году реконструкция набережной им.Терешковой завершена, несмотря на все трудности.

Ее результат 13 марта представители подрядной организации, ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» и администрации Евпатории демонстрировали главе Республики Крым Сергею Аксенову.

«Осмотрел променадную зону, пляжи, берегозащитные сооружения. На объекте установлены детские площадки, малые архитектурные формы, светомузыкальный сухой фонтан, системы освещения и видеонаблюдения. Благодарю за работу подрядчиков, ГКУ «Инвестстрой РК», администрацию города. Несмотря на все трудности субъективного характера, ситуацию исправили и завершили объект», — написал С.Аксенов в Телеграм-канале.

Работы были выполнены в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Длина набережной им.Терешковой полтора километра. На всем ее протяжении сформирован защитный галечный пляж, а также организована работа ливневой канализации и системы видеонаблюдения. Реконструированы и установлены четыре ротонды и скульптурная композиция писателю Борису Балтеру «До свидания, мальчики», сообщила пресс-служба Главы Республики Крым.