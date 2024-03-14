Упорно садятся за руль пьяными

Житель Севастополя несколько раз привлекался к ответственности за пьяную езду, но выпив, снова сел за руль. В итоге суд отправил его в колонию строгого режима, а транспортное средство конфисковал.

В 2022 году мужчина дважды привлекался мировыми судьями к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В марте 2023 года его осудили условно за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда Севастополя. Несмотря на весь этот «букет» правонарушений, мужчина в январе текущего года снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому суд вынес более жесткий приговор: севастополец проведет один год и два месяца в исправительной колонии строгого режима, он лишен права управлять автомобилем на два года, а его машину конфисковали в доход государства. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Не довольны приговорами

К сожалению, подобных случаев немало. В начале марта Севастопольский городской суд оставил без изменения решения двух районных судов. Так, Гагаринской районный суд оштрафовал пьяного водителя на 30 тысяч рублей и лишил на полтора года права управлять автомобилем. Мужчина пытался обжаловать приговор, но городской суд оставил его в силе.

Пыталась обжаловать приговор Балаклавского районного суда и безответственная женщина-водитель. Сначала ее оштрафовали за пьяную езду и лишили права управлять автомобилем, но она снова села за руль после употребления спиртного. Ео уехала не далеко — ее остановили сотрудники ДПС. Суд оштрафовал ее на 200 тысяч рублей, лишил водительских прав на два года и конфисковал машину Nissan Juke. Потеря автомобиля больше всего и возмутила женщину, что она и пыталась оспорить в суде высшей инстанции.

Задержали пьяного угонщика

На этой неделе росгвардейцы в Нахимовском районе Севастополя задержали пьяного водителя-угонщика. Автомобиль он «позаимствовал» у приятеля.

«24-летний местный житель распивал спиртное в квартире своего знакомого и угнал его автомобиль, когда товарищ уснул. Проснувшись, хозяин сообщил об инциденте в правоохранительные органы. Наряд вневедомственной охраны по горячим следам задержал злоумышленника, который сразу попытался пересесть на пассажирское сиденье», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Угонщик ранее уже был лишен права управления транспортными средствами за пьяную езду. Позже его приятель отозвал заявление об угоне, но нетрезвому водителю все же придется ответить за свои действия.