Спецгашение почтовой открытки посвятили 10-летию Русской весны

В честь 10-летия Русской весны в Севастополе провели спецгашение маркированной почтовой открытки. Торжественная процедура состоялась 14 марта в здании Главпочтамта.

Как сообщил в ходе мероприятия заместитель губернатора Игорь Михеев, тираж составил всего 500 экземпляров, открытки поступят в почтовые отделения Севастополя и Крыма, там их и можно будет приобрести. По словам И.Михеева, почтовая продукция, погашенная в этот день, приобретает особое значение, она пополнит коллекции филателистов и филокартистов по всему миру.

На открытке – фотография многотысячного митинга, прошедшего в феврале 2014 года на площади Нахимова в Севастополе в поддержку воссоединения города с Россией.

Особым гостем мероприятия стал севастопольский фотограф Юрий Югансон, чей снимок и был использования для создания открытки.

– При создании открытки действительно использована моя фотография митинга народной воли. Малый тираж изначально определяет уникальность открытки, – рассказал «Севастопольской газете» Ю.Югансон.

По его словам, он сделал этот снимок 23 февраля 2014 года с тыльной стороны Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг,.

– Сначала я снимал митинг, находясь на площади, а потом, когда основные выступления завершились, увидел, что людей действительно очень много и решил снять общий кадр. Для этого я поднялся на Матросский бульвар и свернул налево. Там уже было человек пятьдесят, все снимали. Ради такого события, проделав пару акробатических этюдов, я влез сверху на скульптурное изображение воина и оттуда сделал этот, теперь ставший историческим, кадр, – поделился Ю.Югансон.

Десятилетие Крымской весны и Общекрымского референдума 11 марта отметили спецгашением художественного маркированного конверта и в Симферополе.