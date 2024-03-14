Шахматный турнир посвятят памяти Андрея Палия

В Севастополе 16 марта пройдет открытый шахматный турнир, посвященный памяти заместителя командующего Черноморского флота по военно-политической работе капитана 1 ранга Андрея Палия, героически погибшего 19 марта 2022 года под Мариуполем.

В этом году турнир проведут в здании Черноморского военно-морского училища им.П.С.Нахимова по адресу ул.Парковая, 6.

Традиция проведения чемпионата памяти А.Палия зародилась 12 мая 2023 года. В первом турнире приняли участие 40 человек, 13 из которых — курсанты Черноморского Высшего военно-морского училища имени Нахимова, еще 5 — воспитанники Президентского кадетского училища.

Соревнования проходят по швейцарской системе в стиле «рапид». Иначе говоря, речь идет о так называемых быстрых шахматах. По сравнению с классическими шахматами, система предполагает меньшее время на обдумывание ходов.

Начало турнира в 11.30.