Картинная галерея Айвазовского возобновляет работу

В Феодосии 15 марта после трехлетней реконструкции откроет свои двери картинная галерея имени Ивана Константиновича Айвазовского. В собрании музея 416 картин знаменитого мариниста — это самая большая коллекция его произведений в мире.

Галерея размещается в доме, построенном по проекту Айвазовского в 1848 году. Художник открыл ее в 1880 году, а позже оставил в дар родному городу.

Ремонтно-реставрационные работы в галерее начались 16 марта 2021 года в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Необходимые решения для этого были приняты Президентом, порядка 870 млн рублей было выделено из федерального бюджета по его личному распоряжению. Также за счет субсидии, предоставленной в рамках нацпроекта «Культура», музей оснастили современным оборудованием.

Реставрацию провели на основе научных исследований, поэтому дом теперь выглядит как во времена, когда в нем жил и работал великий маринист. Стены главного выставочного зала выкрашены в тёмно-свекольный цвет, такой, как был при жизни художника. На потолке восстановлен «зенитный фонарь», дающий помещению естественное освещение. Он сделан в нескольких уровнях и под разными углами. Айвазовский первым в России использовал такое освещение в музейном зале, чтобы на картины не попадали прямые солнечные лучи, а освещение было мягким, ровным.

Особое внимание во время реконструкции было уделено мраморным и керамическим скульптурам. Восстановлен деревянный балкон в восточном стиле, расположенный внутри дома и соединявший мастерскую с выставочным залом. Реконструирована сцена, орнамент на стенах вокруг, герб семьи Айвазовских и многое другое, рассказала тураорталу Travel Crimea директор галереи Татьяна Гайдук.

Музей работает с 10.00 до 17.00, по вторникам — до 14.00. В среду — выходной. Стоимость взрослого билета — 500 рублей. Есть скидки для детей и пенсионеров.