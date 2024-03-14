Деревья в «Саду памяти» будут сажать пятый сезон

«В этом году пройдет пятый, юбилейный, сезон Международной акции «Сад памяти». Он начнется 18 марта сразу в нескольких регионах России. Акция стартует в Республике Крым и городе Севастополе, которые в этом году празднуют десятилетие со дня воссоединения с Россией. <...> Активно принимают участие в акции и жители Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Здесь высаживают аллеи в память о погибших бойцах специальной военной операции», — цитирует В.Абрамченко ТАСС.

По ее словам, каждый год в России и за рубежом высаживают 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. И с каждым годом число участников акции растет. За годы проведения акции «Сад памяти» в ней приняли участие 5,5 миллионов человек в 50 странах мира. Это рекордные цифры среди всех экологических мероприятий. В прошлом году благодаря усилиям добровольцев высажено более 100 миллионов деревьев.

«Благодаря поддержке президента акция «Сад памяти» стала доброй традицией. <...> Новые «Сады памяти» растут в лесничествах и городских парках, в скверах и даже на садовых и дачных участках. От всей души благодарю каждого волонтера, каждого участника этой важной и благородной миссии. Приглашаю всех неравнодушных людей присоединиться к акции в этом году. Сделать это просто. Нужно зайти на сайт «Сада памяти», выбрать локацию и высадить дерево в память о наших героях. И пусть «Сады памяти» растут по всей планете!» — призвала В.Абрамченко.

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Ее цель — увековечить память 27 млн человек, погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция проводится АНО «Сад памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».

100 тысяч деревьев высадят власти Республики Крым к 10-летию воссоединения полуострова с Россией, сообщается в телеграм-канале правительства региона. Масштабная высадка саженцев дуба, миндаля, ясеня, клена и акации будет произведена вдоль дорог.