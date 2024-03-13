Завершаются поставки автобусов за счет казначейских кредитов

Новые автобусы, закупленные за счет специальных казначейских кредитов (СКК), отправлены в 33 российских региона. В Севастополь уже доставили восемь из 18.

«Обновление автобусных парков в регионах по программе специальных казначейских кредитов близится к завершению. Из шести тысяч автобусов порядка пяти тысяч уже поставлены субъектам. 33 региона получили машины в полном объеме. Например, закончились поставки в Чувашской и Кабардино-Балкарской республиках, Калининградской, Ленинградской, Смоленской, Новгородской, Курской, Ивановской, Сахалинской и Пензенской областях», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Всего за счет СКК автобусный парк пополнится в 73 регионах. Так, Чувашия получила 27 автобусов «ПАЗ Вектор Next» малого и среднего класса и 20 автобусов «НефАЗ» большого класса. Новые автобусы марки «ЛиАЗ» большого класса будут обслуживать маршруты в Великом Новгороде. В Смоленскую область прибыло 82 автобуса, а в Ленинградскую — 70.

В начале марта и.о.замгубернатора Севастополя Павел Иено сообщил, что все 18 автобусов будут доставлены в город в первом квартале текущего года. Приемку восьми из них уже осуществляют в ГУП «Севэлектроавтотранс» и скоро автобусы выйдут на маршруты.