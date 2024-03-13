Выпущены новые транспортные карты

Как рассказали в компании, транспортное предприятие заказало у них карты небольшим тиражом, около 300 экземпляров. Заказчик сам предложил три варианта дизайна. На одной — на сине-зеленом фоне изображен компас, на другой можно узнать памятник Матросу и Солдату, Матросский клуб и Панораму, а на третьей — главных городских достопримечательностей еще больше — Матросский клуб, Панорама, Графская пристань, памятники Затопленным кораблям и Казарскому.

Несмотря на ограниченный тираж, обещано, что карты поступят в продажу.

«Приобрести данные карты можно будет в ближайшее время на диспетчерском пункте 5 километра Балаклавского шоссе и на пл.Нахимова», — сообщается на сайте ГУП «Севэлектроавтотранс».

Напомним, что севастопольские бесконтактные транспортные карты популярны среди коллекционеров.