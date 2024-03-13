Незавершенный проект, или Утраченные барельефы Диорамы

Севастопольский художник, мастер монументального и декоративно-прикладного искусства, член Национального союза художников России Владимир Юрьевич Бондаренко (1935-2020) после окончания Ленинградского высшего художественно-промышленного училища им.Веры Мухиной приехал в Севастополь и остался здесь навсегда. В числе работ мастера — витражи во Дворце пионеров, комплексное оформление Инкерманского завода марочных вин; дегустационный зал Массандровского винзавода; памятник феодосийскому десанту; монументально-декоративная композиция «Покорители космоса» на здании Крымского областного центра ДОСААФ в Симферополе; витраж для олимпийского объекта в Москве.

Работы В.Бондаренко поражают своим величием. Многие из них посвящены подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

30-летие Победы

Одна из самых значимых монументальных работ авторства В.Бондаренко — комплексное монументально-декоративное оформление здания Диорамы, рассказала дочь мастера, тоже художник-монументалист Александра Бондаренко. В 70-х годах прошлого века ее отец победил в конкурсе по оформлению здания Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». Реконструкция здания была частью мероприятий по подготовке к празднованию 30-летия Победы. Планировалось изменить главный фасад и оформить новый портал, чтобы сделать облик здания более величественным. Проект согласовали осенью 1974 года.

К памятной дате в сжатые сроки удалось выполнить лишь часть работ, говорит А.Бондаренко. Вместо окон были запроектированы и исполнены витражи, выполненные в технике моллирования стекла, которые, кроме художественного оформления, выполняли функцию равномерного освещения и нейтрализовали силу ветровых нагрузок. Благодаря им живописное полотно Диорамы сохранялось от осколочных порезов, которые случались в практике.

«Раньше на Диораме были обычные стекла. Как известно, здание находится на горе и подвержено воздействию ветров и ураганов. Из-за стихии стекла лопались, сыпались и резали полотно. Когда отец узнал об этой проблеме, он разработал моллирование. Глубина стекла составила пять сантиметров. Это давало хорошее ребро и жесткость», — вспоминает А.Бондаренко.

Кроме этого, мастер изготовил патинированные под бронзу с чернением входные двери. А также выполнил в гипсе и временно установил многофигурные барельефы на главном фасаде.

Диораму открыли в срок, делегацию высокопоставленных гостей удалось удивить. Сразу после празднования 30-летия Победы планировался перевод барельефов в долговечный материал. Гипсовые барельефы через три года демонтировали, поскольку из-за недолговечности материала начали разрушаться. Из-за отсутствия складских помещений барельефы вместе с гипсовыми формами хранились на открытой площадке под дождем, затем, уже разрушенные, были выброшены, а финансирование проекта приостановлено.

200-летие Севастополя

Через восемь лет, осенью 1983 года, к другой юбилейной дате — 200-летию основания Севастополя — был выполнен еще один этап работ по этому проекту. Под руководством и авторством В.Бондаренко были созданы барельефы на главном фасаде здания; витражи в технике моллирования на заднем фасаде; реконструкция главного входа; входные двери с геральдическими панно для главного входа; леерное ограждение с геральдическими панно. Большая часть работ была выполнена, но по разным причинам, в том числе из-за отсутствия финансирования, не установлена.

Русская весна

Еще при жизни на протяжении многих лет на разных уровнях В.Бондаренко убеждал влиятельных людей в необходимости завершения проекта. В 2014 году с просьбой о финансировании всех предусмотренных проектом работ по оформлению музея автор обращался к министру культуры Российской Федерации Владимиру Мединскому, в общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву, в управление культуры Севастополя, директору Музея обороны Александру Рудометову.

Справедливости ради следует отметить, что городское управление культуры поддержало предложение о продолжении работ, но только в случае согласования проектно-сметной документации с руководством Музея обороны. Но директор музея ответственность на себя брать не захотел, сославшись на неустойчивость грунта, на котором воздвигнуто здание Диорамы, и увеличение за счет барельефов нагрузки на стены и оконные проемы. Хотя, по словам А.Бондаренко, барельеф для главного и боковых фасадов здания, а также геральдические барельефы, которые должны были разместить в восьми нишах оконных проемов цокольного этажа, планировалось выполнить из легковесного материала.

Во время подготовительных работ к реставрации Диорамы в 2018 году проектом заинтересовался следующий директор музея Николай Мусиенко.

По словам А.Бондаренко, тогда возникла надежда, что барельефы могут вернуться на здание Диорамы. По просьбе директора все сохранившиеся материалы (чертежи, рисунки) были ему переданы для ознакомления, но ответа от руководства музея так и не было получено.

Владимир Бондаренко ушел из жизни в 2020 году, полностью так и не реализовав этот масштабный проект.