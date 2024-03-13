Севастополь 10 лет в России!

К первому юбилею Русской весны на площади Нахимова развернута стендовая экспозиция с отчетом о достигнутых за десятилетие достижениях в экономике, образовании, здравоохранении, культуре. Фотографии отражают жизнь Севастополя за прошедший период: отремонтированные объекты городской инфраструктуры, новостройки — завершенные и пока еще нет.

Перед установленными спиралью стендами, демонстрирующими вехи новейшей истории Севастополя, макет блокпоста, одного из тех, что были сооружены на дорогах в феврале-марте 2014 года. На макете надпись красной краской: «Кто к нам с мечом придет...»

Макетом, составленным из уложенных друг на друга мешков с песком, покрышек и деревянных противотанковых «ежей», больше всех интересуются дети, а у стендов чаще задерживаются люди постарше: рассматривают фотографии, внимательно вчитываются в текст.

«Севастопольская газета» обратилась к некоторым гуляющим на площади с вопросом: «Чем для вас были эти 10 лет?»

Наталья: «За 10 лет? Много всего произошло, всего не перечислишь. Начиная с того, что появилось отопление в больницах и гардеробные и заканчивая масштабными проектами, как «Таврида», Республиканский медицинский центр. Уровень жизни другой стал, захотелось жить в этой стране, растить детей, работать, — это, мне кажется, самое главное, что изменилось. Хочу отметить еще фактор патриотического воспитания. У меня растут три племянницы, одна из них — президент своей школы в Белогорске. Детей постоянно возят на какие-то мероприятия, постоянно рассказывают о стране, возбуждают в детях чувство патриотизма и гордости, что очень важно».

Кристина: «Лично для меня самым главным событием стало рождение моей дочери Алисы, создание в Севастополе семьи. В 2014-м году я как раз переехала сюда из Ялты. За последние годы меня особенно впечатлил проект «Новый Херсонес». Мы очень ждем его открытия. Здорово, что открылась Школа искусств, мы там недалеко живем, и, возможно, Алиса будет там когда-то заниматься. Нравится, как реставрируют сам Херсонес, как отремонтировали пляж «Солнечный» и Парк Ахматовой, где сейчас настоящий розарий, которым мы восхищаемся с ранней весны до поздней осени. Нравится, как отреставрировали парк Победы. Вообще появилось много парков, скверов, детских площадок».

Татьяна Никифоровна: «Я здесь сегодня оказалась случайно. Очень расстроена — только что проводила сына на заработки на Север, в район повышенной радиации. С вокзала пришла сюда и обнаружила, что, оказывается, прошло 10 лет! Давно не была в центре города. А тут пришла и прочла, что, оказывается, праздник. А так-то я живу в Севастополе 50 лет. Что радует? Прекрасные дороги — езжу через мост в Тамань, там моя Родина. Время пролетело быстро, вроде, недавно ходили на референдум, потом паспорта получали...»

Елена и Наталья: «Все, что можем сказать, отражено на этих фотографиях. Десять лет назад для нас это был, действительно, праздник. Помню, когда мы шли на референдум с цветами и шариками, незнакомые люди здоровались друг с другом, обнимались, поздравляли. Соседи заходили друг к другу с вопросом: «А вы уже проголосовали?» А сейчас... Столько всего сделано! Крым переменился, изменилось настроение людей!»

У инсталляции блокпоста дежурят рослые мужчины в камуфляже, с портативными рациями. Они рассказали, что напоминанием о событиях Русской весны служит фрагмент того самого блокпоста, что был установлен на «Шайбе».

— А сами стояли на блокпосту?

— Да, но только не на этом, на другом, — ответил Роман.

— А я с 2014-го по 2018 год был в Донецке, до ранения. Начинал в в/ч 08807, закончил службой в РГСО ДНР, — добавил Игорь.

Напомним, 18 марта — День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — это официальный праздник и нерабочий день.