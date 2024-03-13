Подшипники для вертолетоносца «Иван Рогов» планируется поставить в июне

Предприятие «Севмаш» в июне текущего года планирует передать комплект подшипников для первого российского универсального десантного корабля-вертолетоносца (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов», строящегося на судоверфи «Залив» в Керчи.

«Универсальные десантные корабли строятся на отечественной верфи впервые. Поэтому внимание к поставкам на керченский завод особое. <...> Комплект подшипников для первого УДК необходимо передать в июне текущего года. Параллельно на „Севмаше“ идет работа по подшипникам для второго универсального десантного корабля», — цитирует публикацию заводской газеты северодвинской верфи «Корабел» ТАСС.

Продукция на первый УДК еще в процессе производства, а уже готова программа ее испытания. Она разработана проектантом подшипников — проектно-конструкторским бюро «Севмаша». В испытательной лаборатории предприятия будет собран валопровод и вместе с подшипниками поставлен на стенд.

В феврале 2021 года ТАСС сообщал, что корабелы завода «Залив» приступили к формированию корпусов двух УДК. В октябре стало известно, что вертолетоносец «Митрофан Москаленко» после завершения строительства станет флагманом Черноморского флота, для его базирования в Севастополе готовится инфраструктура.

УДК способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, перевозить от нескольких сотен до 1 тыс. и более морских пехотинцев. Они оснащены доком для катеров, обеспечивающих высадку десанта, перевозят бронетехнику. Первые два отечественных корабля такого класса — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» — заложили на судостроительном заводе «Залив» 20 июля 2020 года. Российские вертолетоносцы строятся по проекту 23900, разработанному Зеленодольским ПКБ.