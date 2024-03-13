Отправят послание ученым будущего

Ученые Института биологии южных морей им.Ковалевского РАН решили написать послание коллегам, которые будут работать в институте через полвека, в 2074 году.

Эту акцию они проведут 15 марта 2024 года, приурочив ее к 10-й годовщине воссоединения Севастополя с Российской Федерацией. Послание предполагается заложить в капсулу на территории научного учреждения. В него включили видеообращение коллектива научного учреждения и образцы морских культур для изучения их, спустя полвека.

Вскрыть послание потомки должны будут 18 марта 2074 года.

Само мероприятие нынешние ученые решили провести со всеми торжественными атрибутами, пригласив в полдень 15 марта на на ул.Катерную, 47 сенатора Сергея Колбина, руководство института, Карадагской научной станции, ведущих научных сотрудников, руководство профсоюза, Совета молодых учёных и др.

Приглашены и журналисты, для фиксации закладки капсулы с посланием.