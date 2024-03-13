Открыли Парту Героя в честь Павла Волкова

В школе №35 на ул.Гавена в память об участнике СВО Павле Волкове открыли Парту Героя. Он погиб в августе 2023 года в районе села Работино.

«В нашей школе появилась «Парта Героя» в честь выпускника нашей школы, погибшего при исполнении воинского долга. Павел Волков родился в Ленинграде, но учился и рос в Севастополе. Будущий герой с детства был активным и энергичным. Успевал учиться в школе, помогать родителям по дому, ухаживать за больной бабушкой, присматривать за младшим братом. Занимался спортом. Особенно ему нравились занятия в секции самбо и дзюдо», — сообщается на сайте школы.

Во время событий Русской весны П.Волков охранял въезд в город на блокпосте «Орловский мост-Кача». Когда началась спецоперация, он в числе первых отправился на фронт— сражался сначала на Херсонском направлении, потом на Запорожском. В составе артиллерийского расчета 810-й бригады он вел бой с противником и успешно поразил восемь целей. Погиб 2 августа 2023 года, прикрывая отход своих боевых товарищей.

П.Волков посмертно награжден орденом Мужества. Похоронен на Аллее Славы кладбища Кальфа. У него остались жена и двое детей. Младший сын учится в 35-й школе и мечтает поступить в военное училище.

На сегодняшний день в Севастополе уже открыто 18 Парт Героев.