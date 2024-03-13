Обвиняется в двойном убийстве соседей

Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Севастополя, обвиняемого в покушении на убийство соседки общеопасным способом и убийстве ее пожилых родителей.

Установлено, что в ночь на 2 марта житель дома по улице Корчагина, 2 из-за неприязненных отношений к соседям решил поджечь их квартиру. Он взобрался на стремянку, разбил окно и бросил в комнату несколько банок с горючей смесью и источник огня.

Прибывшие по вызову на пожар сотрудники МЧС локализовали возгорание и эвакуировали троих потерпевших в больницу в состоянии средней тяжести — с отравлением угарным газом, ожогами верхних дыхательных путей и туловища.

Спустя несколько дней, несмотря на врачебную помощь, 70-летняя женщина и ее 71-летний супруг скончались в больнице. Их 47-летняя дочь находится на лечении.

Следствие устанавливает обстоятельства трагедии и события, ей предшествующие, назначен ряд судебных экспертиз. Фигурант уголовного дела задержан и судом заключен под стражу.

Тщательным образом будут изучены доводы жителей дома, опубликованные в СМИ о жалобах на угрожающее поведение задержанного, с целью дачи оценки действиям должностных лиц системы профилактики. Соседи говорят, что душевнобольной человек много лет держал в страхе жильцов 12-этажки.