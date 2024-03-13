Монастырь в Херсонесе открыт официально

Прошение об этом подал митрополит Крымский и Симферопольский Тихон. Исполняющим обязанности наместника монастыря назначили иеромонаха Илариона (Карандеева).

«Священный Синод поручил митрополиту Тихону представить исполняющего обязанности наместника к утверждению в должности через год в случае благополучного прохождения им испытательного срока и дополнительного рассмотрения его кандидатуры Синодальным отделом по монастырям и монашеству в установленном порядке. Было обращено особое внимание митрополита Тихона, что богослужебное возведение в сан игумена упомянутого монашествующего может быть осуществлено только в случае его утверждения в должности Священным Синодом», — сообщили в пресс-службе Крымской митрополии.

С 2021 года иеромонах Иларион (Карандеев) исполнял обязанности наместника Псково-Печерского монастыря. В середине февраля 2024 года его перевели на служение в Крым.

Мужской монастырь в Херсонесе был основан в 1850 году, а закрыт советской властью в 1924-м. Помещения монастыря были переданы Херсонесскому историко-археологическому музею, который до сих пор там и располагается.