Молодым людям рассказали о Русской весне

О событиях Русской весны молодым росгвардейцам и студентам в «Точке кипения» СевГУ рассказал сенатор от Севастополя Сергей Колбин. В 2014 году он руководил спецподразделением «Беркут».

— В конце ноября 2013 года мы должны были выехать в Киев. Начиналось все как рядовая командировка. Мы и раньше выезжали для усиления в период проведения массовых мероприятий, спортивных мероприятий — там фанаты, ультрас. Вдогонку пришла циркулярка — не брать с собой оружие и боеприпасы. Мы не подозревали, что это первая ступенька предательства. Когда прибыли в Киев, то увидели сгоревшую технику, автобусы, горящие покрышки — дым стоял такой, что неба не было видно. Мы поняли, что мероприятия будут несколько иного характера, — рассказал С.Колбин.

По его словам, на майдан собрались все бомжи Украины, ультрас и «Правый сектор». Там было море спиртного и наркотиков. При этом «мирная» демонстрация стремилась нанести военнослужащим максимальный урон — засунуть взрыв-пакеты под бронежилеты и шлемы. У них была заточенная арматура, вилы, топоры, коктейли Молотова, химические гранаты. Потом появилось и огнестрельное оружие.

— Действовала «мирная» демонстрация очень агрессивно, но нас психологически поддерживало то, что в первом ряду стояли мальчишки-срочники, которые приняли присягу в ноябре 2013 года. Мы за них очень переживали. Наш коллектив подразделения «Беркут» был дружным, сплоченным, но мы постоянно получали приказы «отступить», уменьшить напор, — вспоминает С.Колбин, подчеркивая что те события были самыми страшными на его памяти.

Большую поддержку севастопольским беркутовцам оказали горожане — люди присылали гуманитарную помощь: продукты, теплые вещи, сигареты, а главное — детские рисунки и письма:

— Эти письма вечером я зачитывал своим бойцам. Это здорово помогало. Было очень стыдно за те события, которые разворачивались в центре Киева.

В Киеве беркутовцы находились около трех месяцев, а после бегства президента Виктора Януковича, бойцы стали «искать решение, чтобы вернуться в Севастополь». Это оказалось не так-то просто, в том числе, из-за раненых бойцов, которые находились в киевских больницах. «Выкрасть» раненых и их медкарты помогли севастопольские сотрудники УВД, которые проходили службу в столице Украины.

Одного бойца пришлось оставить в Киеве с тяжелым пулевым ранением под сердцем. Уже после референдума было принято решение провести эвакуацию, забрать его из больницы. Это было очень рискованно.

— Мы не ожидали такой встречи в Севастополе. У нас было тяжелое прохождение блокпостов по всей трассе Киев-Одесса. Морально-психологическое состояние бойцов было подавленным. Мы понимали, что фактически задачу мы не выполнили. Бойцы были в таком виде, что выходить на главную площадь Севастополя было стыдно. Мы возвращались последними и каково было удивление, когда севастопольцы встретили тепло, как победителей, — вспоминает С.Колбин.

Встречи с участниками Русской весны проводит Российское общество «Знание». Донести правду до современной молодежи — такую цель ставят организаторы. С молодыми людьми также регулярно встречается бывший руководитель героического «Беркута». По его словам, нужно рассказывать, как это было на самом деле, «чтобы не было всевозможных кривотолков, и в социальных сетях они вдруг не нашли ложную информацию. Потому что сейчас очень-очень много всего, очень много политологов, блогеров, которые высказывают свою точку зрения».